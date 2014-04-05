Какой выбрать подарок?

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В конце концов, преподнести технику сомнительногокачества, купленную непонятно где, просто неприлично. Это понятно. Сложнее дело
обстоит с выбором техники. Итак, что можно подарить на свадьбу из бытовой
техники? Для того, чтобы определиться с выбором, следует исходить из
соображений целесообразности иобстоятельств будущей совместной жизни
молодоженов.