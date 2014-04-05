Какой выбрать подарок?

http://blogrider.ru/blogs/173631/posts/id/4640739/kakoy_vibrat_podarok.php

В конце концов, преподнести технику сомнительногокачества, купленную непонятно где, просто неприлично. Это понятно. Сложнее дело

обстоит с выбором техники. Итак, что можно подарить на свадьбу из бытовой

техники? Для того, чтобы определиться с выбором, следует исходить из

соображений целесообразности иобстоятельств будущей совместной жизни

молодоженов.