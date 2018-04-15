Камин в интерьере гостиной –это признак состоятельности и предмет роскоши,часто красующийся на фото элитныхапартаментов или с экранов телевизора на фоне королевских опочивален. Торжественные старинные фото знатных семей, на фоне камина в интерьере гостиной, вызывают ассоциации превосходного вкуса, шика ибогатства. Камин всегда был показателем достатка его хозяев. Он издавна считается элементом уюта и «душой» всего дома.Треск зажженного полена, отблески огня и источаемое тепло создают атмосферу спокойствия

и максимального комфорта. Костер вдоме История камина восходит к эпохе каменного века. Сперва, этобыли кострища – огромная горящая копна сухой травы и веток, расположенная в

центре помещения. Большое племя собиралось вокруг огня и проводило так все

вечера. Именно тогда и зародилось неписаное правило, которое негласнособлюдают по сей день, как традицию: семейные вечера возле горящего камина,

согревающего тело и чувства. Каменными кострища стали уже в I-III веках нашей эры ипостепенно видоизменялись. А уже в Средневековье, камин – это неотъемлемый атрибут

жилища феодалов и представителей духовенства. Простой люд мог позволить себе

такую роскошь в доме, начиная с Х-го столетия. Последующее изобретение

дымохода, позволило переместить камин от центра комнаты к стене. Модификациякамина: от классики до «newlook»Созерцаялюбое фотокамина в интерьере маленькой гостиной или огромного зала, не каждый сразу определит, к какому стилюон относится. Всему виной широкий выбор контаминаций материалов, дизайнерских

решений и технологических новшеств. Все существующие его вариации условно делятся на двамасштабных: · новшество – современный стиль;· классика – традиционный классический стиль.Представленныена просторах Интернета многочисленные фото камина в интерьере гостиной, выполненные в классическомстиле – это иллюстрациячетких линий античной лаконичности.Доминирующими законами «возведения» такого камина,требующего соблюдения четких пропорций и места установки, являются:· большие размеры портала;· широкая длинная полка над ним;· использование натуральных материалов первозданноговида (без окрашивания); · размещение у стены в просторных широких комнатах,преимущественно, с высокими потолками и окнами.Классическийкамин – это центральная деталь декора в общей композиции архитектурногостиля интерьера, соединяющая воедино совершенство и традиции. Строгий, но обворожительный его вид будет популярен всегда,так как классика вне времени. Классический вид домашнего очага несложно

комбинировать в рамках современного помещения, слегка украшая пространство

вокруг него молдингом или лепниной, но без излишеств, чтобы не скатиться в китч

и не испортить общее впечатление от интерьера.Появлениеновых интерьерных решений легло в основу возникновения современного образа

камина.В отличие от каминов в классическом стиле,современный в интерьере гостиной, характеризуетсяпрямолинейными формами и минимализмом, большинство фото которого сразудемонстрируют его не как основной, а как дополнительный элемент дизайна. Это «согревающий»предмет, внешний вид которого зависит только от фантазий и пожеланий хозяина,

общего дизайна холлаи финансовых возможностей. Главной его особенностьюявляется функциональность, благодаря инновационным решениям, он отличносправляется с задачей обогрева, радует глаз игрой естественного огня, а иногда

даже выполняет роль зонирующего предмета. «Горячеесердце»: истинное пламя или имитацияКамины всегда былипопулярны благодаря неиссякаемой моде на них и практичности - обогрев жилища. Домашняя печь с прямым дымоходом и открытой топкой –это и есть камин, переводимый с латыни как «очаг».Выбрать оптимальную модель и не потеряться вмногообразии современных каминов – задача нелегкая, но выполнимая.Средиосновных их видов выделяют:

По типу используемого топлива, который «зажигает» огонь:· дрова или уголь;· газ;· электроток;· растительное.Согласно местарасположения:· угловые;· навесные;· встроенные (у стены);· открытые (в центре помещения);· уличные. Самый популярный тип современного стиля открытого источника тепла –это угловой камин в интерьере гостиной, фото-демонстрациимногих примеров в Интернете которого, доказывают его практичную пользу: · отсутствие требований к площади комнаты;· геометрическая экономия пространства; · использование непроходимой части (угла). Толковая народнаямысль «на вкус и цвет товарищей нет», безусловно, касается и этой темы – выбор

камина, пылающего настоящим огнем или лаконичную стильную пародию. Одним важна

его практичность и польза, а другим эстетический вид.Поставив «на кон» обогревпомещения, выбор падет на традиционный камин.Поддавшись модномудиктату, технологическому прогрессу и неординарной индивидуальности хозяев дома,

решением дилеммы станет искусственный камин - альтернативтрадициям. Огонь вних – это умный инженерно-технический обман. Но с функцией обогрева дома большинство

фальш-каминовсправляются так же, как и настоящие. Экстраординарный современный стиль в интерьере гостиной смело подчеркнут декоративные камины, вариации которыхможно найти на фото вИнтернете. Это могут быть зажжённые свечи, установленные в отверстии камино-устройства,

био- или электрокамины. Электрическое «fireshow»Рассматривая фото электрического камина в интерьере гостиной, несомненно, понимаешь, что этофикция огня, но уют и комфорт, создаваемый им, схож с классическим камином.

Некоторые электрокамины оснащены функцией звучания «мелодии» потрескивающих

бревен. Электрокамины– это бюджетный вариант презентабельности:· стоятдешевле;· устанавливаютсяв любом месте;· не требуютособого ухода;· создаюттеплую атмосферу.Разновидностейтаких каминов насчитывается боле 20-ти, но наиболее популярными среди них

считаются инфракрасные, с увлажнителем воздуха или с эффектом «живого» пламени.

Портал при этом может быть изготовлен изгипсокартонного листа, искусственного камня, кирпича, металла или пластика. Кирпичные электрокамины (обрамленные кирпичом) – это самыйраспространенный элемент американского интерьера и главный атрибут для

празднования Нового года и Рождества. Упрямые критики утверждают, что огонь в электрокаминах аналогиченискусственным цветам, но новейшие модели дают потрясающий реалистичный

3D-эффект и некоторые из них могут испускать паровой дым.Десять «за» - аргументов выбора такого электро-огня дляустановки в квартире или доме:· не нуждается в изобретении хода для дыма; · обогрев и визуализация огня – две разные функции, которыеможно включать отдельно;· не требуется подключение к системе подачи газа и запасы дров;· не даеткопоти и гари;· непроизводит золу;· не несетопасности отравления угарным газом;· безопасенпри контакте любой части тела (не оставляет ожогов);· быстрая илегкая установка;· дистанционное управление (пульт). «Новичок» в каминном царствеТалантливые новаторы из Германии в конце прошлого векаудивили весь мир и изобрести безопасные экокамины или по-другому именуемые -

биокамины. Приставка «эко» доказывает отсутствие гари, золы иопасности для окружающей среды.Стандартная их конструкция состоит из трех элементов:- портал с защитной функцией;- горелка,заправляющаяся топливом;-внешняя дверца (как правило, из стекла). Характерной особенностью такогоинтерьерного предмета - мобильность и энергетическая независимость, поэтому его

можно свободно перемещать. Такая конструкцияможет обогреть площадь около 50 кв.м. и поднять комнатную температуру на 10-15

градусов. Его разновидностями считаются: · автоматические и полуавтоматические;· стеклянные;· столы-биокамины;· уличные. Разрушение мифов о каминах: только фактыМечтая о камине и имея финансы на реализацию мечты,основными критериями являются камины, которые будут:· обогревать большое пространство;· сочетаться с интерьером;· безопасными;· практичными;· менее затратными;· долговечными.Некоторые обладатели такого предмета интерьера не являютсясчастливчиками, так как, изначально, не были проинформированы о том, что

настенный камин должен быть установлен на стены толщиной не менее 30 см, а встроенный

- необходимо устанавливать при ремонте всего помещения. Незнающий нюансов сейчас, перед установкой устройства,обречен на бесполезность его в будущем. Большинство фото в Интернете не раскроют все секреты инюансы того или иного огненного домашнего очага. Поэтому, стоит приоткрыть

«занавес» и поведать о важных и существенных фактах, опровергающих мифы или доказывающие

их достоверность о каминах:· коэффициентполезного действия закрытого камина равно 70% итребует при горении 6-8 м3 воздуха, а открытого – всего 15% с расходомвоздуха - 200-1000 м3 в час;· камин с двухсторонним видом излучения менее эффективен вобогревании большого помещения, чем односторонний; · декоративныйфальш-очагможно сделать своими руками из одной коробки для телевизора;· он всегдабудет в моде, но сильно видоизменится; · дровяной камин только выделяетнебольшую часть тепла, но не прогревает закрытое пространство полностью;· кассетныекамины горят на дровах, с помощью циркуляции воздушныхмасс;· единственное правильное освещение «горящего прибора»классического стиля – два источника света по обе егостороны, установленные симметрично друг другу; · биоустройствавыпускают незначительное количество углекислоты;· виноградный спирт, в качестве топлива, безопасен дляокружающих и не выбрасывает в атмосферу вредных веществ;· намокшая зола теряет калий и другие питательные вещества, становитьсябесполезным удобрением для растений;· самыйдорогой камин GoldIronDog05 Huraxdax стоит 4 000 000 $. http://prntscr.com/id8ucjhttp://prntscr.com/id8upq