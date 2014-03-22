Карнавальные костюмы

Несколько рекомендацийкак отметить девичник

Поустоявшейся уже традиции, организацией девичника занимаются подружки невесты.

Тут же возникает вопрос – как отметить веселыйдевичник и получить максимум удовольствия. Чтобы он запомнился будущей женеи ее подругам на долгие годы.

Есликопнуть в наше прошлое, то изначально девичники были грустными событиями. Невеста

и ее подружки самозабвенно предавались грусти, рыданиям и скорби о прошедшем

девичестве.

Теперьже, девичник – разгульное празднество, так сказать, «последний аккорд» в

свободной жизни. Время, когда позволено практически все.

Выбор сценария полностью зависит отфантазии и креативности подружек невесты. Вот несколько примеров как отметить девичник.

Начнем, пожалуй, с путешествий. Еслипозволяет бюджет, слетайте на несколько дней всей девичьей компанией заграницу . Позагорайте на пляже или займитесьшопингом. Не менее красочный и запоминающийся способ отметить девичник – поездка по родному городу на роскошном лимузине.

Составить сценарий девичника дома тоже не сложно. Такой вид посиделок нетребует излишних затрат. Стоит устроить пижама-пати, вечер гаданий или

обсуждений предстоящей свадьбы. Милые и уютные посиделки можно так же устроить

в кафе или ресторанчике.

Студийные и выездные фотосессии – способ для любой девушкипочувствовать себя моделью или просто подурачиться. Тем более что на память

останется огромное количество фотографий.

Желаете совместить приятное с оченьприятным – попробуйте сценарий девичникав сауне или СПА-центре . Получитемассу удовольствия с пользой для лица и фигуры.

Популярны вечеринки в стиле разныхэпох с соответствующими костюмами. Придумать можно что угодно – Америка 30-х

годов, время хиппи или зажигательное диско 80-х.

Для более активных девушек подойдуткакие-нибудь увлекательные игры – боулинг, пейнтболл, вылазки на природу и т.д.

Девичник в клубе остается самымпопулярным и востребованным способом прощания с холостой жизнью. Здесь тоже

вариантов масса: дискотека с танцами до утра; караоке марафон по любимым песням; стриптиз, наконец. Любой из этих вариантов

гарантированно надолго запомнится всем участницам.

Пофантазируйте. Совместите несколькоописанных вариантов, и вы получите самый лучший девичник, за который вам будут

очень благодарна невеста и подруги.

И несколько советов напоследок.Лучше всего проводить девичник не ранее чем за неделю до даты бракосочетания.

Не стоит проводить веселый девичник ив ночь перед церемонией.

Помните,какие бы идеи для девичника вы невоплотили в жизнь, старайтесь не перебарщивать. Все-таки это праздник и он

должен оставить радужные воспоминания после себя.

Создадим образ в стиле Чикаго

Уходятв пустоту времен обычные вечеринки, где гости банально пили, ели, разговаривали

между собою. Намного веселее участвовать в тематических вечеринках. Один из

самых популярных видов – вечеринка встиле «мафия». Романтикагангстерского Чикаго начала XX века ширококультивируется в кино и музыке.

Самойважной частью таких вечеринок, естественно, выступают костюмы участников.

Подбирать их следует с особой тщательностью. Ведь, это было время кровавых

перестрелок, сухого закона и роскоши для посвященных в дела «семьи».

Основныеправила, по которым строится образгангстера или костюм изысканной леди – довольно просты и доступны.Рассмотрим их подробнее.

Дляженщин костюм в стиле «мафия» обязательно должен быть богатаксессуарами. Помните про роскошь. Так вот, многочисленные браслеты, имитация

крупных бриллиантов и большое количество жемчуга стали, своего рода, визитной

карточкой таких образов. Наденьте роскошное боа из перьев или накидку из

искусственного или натурально меха. Неизменный атрибут любой женщины – длинный

мундштук или перьевой веер. Для тех, кто не курит, подойдет мундштук с

имитацией сигареты.

Ввыборе платья стоит руководствоваться стилем того времени. Традиционно

сложилось несколько женских образов. Любимая женщина гангстера и

непосредственно девушка-гангстер.

Карнавальные костюмы в стиле Чикаго длядевушек-гангстеров, по основным чертам, похож на мужской. Это могут быть темные

брюки с подтяжками и приталенный пиджак. Обязательно присутствие свободно

завязанного галстука. Либо можно остановить выбор на бриджах и белой строгой

блузке. На поясе у столь опасной красавицы должна быть кобура с оружием. На

голове зачастую носят черную шляпу.

Длятех, кто решил быть более женственными – платье по длине ниже колена. Фасон

платья должен быть прямым, не облегающим с небольшим декольте или вовсе без

бретелек. По верху и низу платье, иногда, отделывают перьями или мехом.

Исключением могут служить платья в пол. Тогда допускается более глубокое

декольте и голая спина. На руках девушки носят перчатки. На голову надевают

обруч с пером или цветком в цвет платья. Выбор обуви – однозначно на высоком

каблуке. Обязательным условием, чтобы подчеркнуть образ в стиле Чикаго, есть чулки в крупную сеточку.

Мужчинам,чтобы воплотить в жизнь костюм мафиози– лидера группировки, или костюмгангстера, любителя перестрелок и грабежей, в первую очередь, понадобитсякостюм-тройка. Цвет костюма должен быть темным и, лучше всего, в тонкую белую

полоску. Вместо жилетки и ремня можно использовать подтяжки. Рубашку выбирают

либо светло серого цвета, либо ослепительно белого. Обувь с круглыми носами. И

чем больше блеска, тем лучше. Поверх рубашки наденьте кобуру с игрушечным

пистолетом. Обязательными аксессуарами образа выступают шляпа, можно с

блестками, галстук или бабочка и сигара.

Дляполного погружения в атмосферу разгула преступности используйте разные, так

скажем, аксессуары мафии. Муляжи автоматови пистолетов. Доллары, сувенирные или просто напечатанные на принтере.

Необычный сценарий вечеринки Чикаго

Захотелипровести незабываемую вечеринку? Наилучшие воспоминания после себя оставит вечеринка в стиле Чикаго – костюмы, декорации, конкурсы – все этоне забудется долгое время.

Сценарийтанцевальной вечеринки гангстеров описан в нашейстатье (4). Если же вам хочется немного спокойноговремяпрепровождения, предлагается вечеринка«мафия», сценарий встречи глав семейств.

Продумываявсе детали праздника, помните, что тайные встречи глав группировок всегда

отличались пышностью и роскошью. Попросите гостей, чтобы их костюмы в стиле Чикаго выглядели«дорого». Хорошо подчеркнет роскошь вечеринки аксессуары в виде крупных

драгоценностей и мехов. О тонкостях образов вы можете прочитать здесь (3). Для такой вечеринки подойдет вечерний костюм мафиози. Со строгими пиджаками идлинными платьями.

Интерьервашей будущей вечеринки должен соответствовать тематике. Это может быть

какое-то полуподвальное помещение или «конспиративная квартира». Развесьте по

стенам черно-белые фото панорам разных городов. Хорошо будут смотреться афиши с

предложением вознаграждения за поимку мафиозных лидеров. Напечатайте там фото

друзей. Организуйте приглушенный свет и негромкую музыку в стиле джаз и блюз.

Какглавной «фишкой» праздника – создайте атмосферу подпольного казино. Накройте

зеленым сукном стол для игры в блэк-джэк и покер. Можно поставить небольшую

рулетку, чтобы гости попытали счастья.

Создаваясценарий вечеринки Чикаго, важнымвопросом всегда остается еда и выпивка. Организуйте фуршетный стол с небольшими

закусками: канапе, бутерброды, пирожные. Поскольку, по легенде, на улице сухой

закон, выпивку можно подавать в бутылках без этикеток или со смешными

наклейками – к примеру, «компот дяди Джека». С другой стороны, наоборот, можно

выставить все на виду, мол, нигде такого нет, а на встрече боссов полное

изобилие.

Какоформить приглашения, выбор за вами. Рекомендуем напечатать на старой бумаге

своего рода газету, где и будет размещено приглашение. Его получат только те,

кому вручили такую газету. На страницах можно разместить веселые статьи и фото,

чтобы издание не казалось пустым.

Увхода на закрытое мероприятие поставьте «вышибалу» одетого в карнавальный костюм гангстера ивооружите его битой. Задача у охраны проста. Проверить приглашения и изъять

оружие.

Нужнообязательно пригласить фотографа или пусть один из друзей побудет папарацци. Он

может делать не только снимки позирующих людей, но и неожиданные и

провокационные кадры.

Навходе всем участникам дают пачки шуточных долларов и фишки для игры. Все гости

располагаются за столами и под легкие мотивы Синатры и Армстронга выигрывают и

проигрывают деньги. В конце можно устроить шуточный аукцион, где лотами может

быть алкоголь, сувениры или те самые провокационные фото. Оплата, естественно,

шуточными деньгами.

Длябольшего интереса раздайте всем карточки с заданием. Например, для «копа под

прикрытием», одевшего костюм гангстера,добиться признания главаря мафии, для «проститутки» соблазнить кого-то. Или для

«крошки Сьюзи» - в самый неподходящий момент «умереть». В концен вечера можно

озвучить, кто кем был и выполнил ли он свое задание.

Кроме того,организуйте конкурс на меткость в дартс. Или угадывать, сколько денег в емкости

забитой разными купюрами. Поиграйте в «мафию». Все конкурсы ограничены только

вашей фантазией.