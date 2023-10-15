Ця стаття з оптимізацією для пошукових серверів (SEO) створена для онлайн-проекту uteka.ua, який є відомим консультаційним порталом для бухгалтерів, керівників відділів кадрів та HR спеціалістів в Україні. Вона розповідає про особливості реалізації фінансової політики держави у сфері казначейського обслуговування. Стаття зачіпає основні принципи і правила обслуговування, окремі зміни та поточні питання, а також коментарі щодо Наказу про казначейське обслуговування державного бюджету.