Казначейське обслуговування
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2 месяца назад
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Ця стаття з оптимізацією для пошукових серверів (SEO) створена для онлайн-проекту uteka.ua, який є відомим консультаційним порталом для бухгалтерів, керівників відділів кадрів та HR спеціалістів в Україні. Вона розповідає про особливості реалізації фінансової політики держави у сфері казначейського обслуговування. Стаття зачіпає основні принципи і правила обслуговування, окремі зміни та поточні питання, а також коментарі щодо Наказу про казначейське обслуговування державного бюджету.