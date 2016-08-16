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Керамическая плитка Ragno производится с середины прошлого века. Фабрика была основана в городе Сассуоло
административной области Эмилия-Романья. Географическое положение выбрано не
случайно, ведь этот регион считается колыбелью знаменитой итальянской керамики.
Вековые традиции и бесценный опыт изготовления плитки здесь передавались от
мастера к мастеру и, дойдя до наших дней, стали отличным фундаментом развития
компании Ragno.