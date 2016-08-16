Керамическая плитка Ragno производится с середины прошлого века. Фабрика была основана в городе Сассуоло

административной области Эмилия-Романья. Географическое положение выбрано не

случайно, ведь этот регион считается колыбелью знаменитой итальянской керамики.

Вековые традиции и бесценный опыт изготовления плитки здесь передавались от

мастера к мастеру и, дойдя до наших дней, стали отличным фундаментом развития

компании Ragno.