Кешью: ореховое чудо

Тип работы - веб-райтинг.

Статья размещена тут http://netkilo.ru/product/keshyu

На этом же сайте размещены другие статьи из-под моей клавиатуры (про авокадо, молоко, виноград, маракуйю, картофель, личи, руколу, шафран, женьшень, лосось, землянику, апельсин и какао).