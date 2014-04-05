Кинотеатры, миражи и мультиплексы Петербурга

http://dosugnt.ru/content/view/1342/

...Открытые кинотеатры для автомобилистов в США, придуманные на 40 лет позже, нервно кусают

локти от зависти.

Согласно никем не оспоренному мнению сайта рекомендаций irecommend, поддержанному рейтингомна сайте cinemafia лучшим кинотеатром Петербурга сейчас может по праву

считаться «Мираж Синема», причем их уже несколько – расположение №1-3 - Старая

деревня, а также Петроградка, плюс еще и Озерки