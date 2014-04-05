http://www.dm-avto.ru/auto-005/gruzovyje-shiny-i-rjezina-dlja-gruzovikov.html

Мы можем часто видеть, с каким трудом и с какими энергозатратами осуществляется шиномонтаж грузовых автомобилей на СТО и в специальных боксах.

Огромный вес шасси грузовых автомобилей, тонны металла, пластмассы и дерева (в случае деревянных кузовов) требуют специальных грузовых дисков и специальных шин с максимально упрочненной резиной.

Любой владелец целого парка грузовиков, или шофер-дальнобойщик, заботящийся о своем единственном «железном друге» желает купить грузовые шины с наилучшим соотношением цена-качество, которое в наше время могут обеспечить только китайские грузовые шины, в силу того что даже ведущие западные страны-производители шинной индустрии стремятся с каждым годом все большие части своих цехов, заводов и целых отраслей переводить в Китай. Конечно же, сами китайцы выпускают шины под знаменитыми брендами Мишлен и Гудьир (GoodYear)