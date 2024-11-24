Кладка цегляної печі

Перш ніж долучитися до будівництва печі, варто визначитися яким чином вона служитиме вам.



Викласти якісно і красиво це трудомісткий процес, і тому доведеться запастися терпінням і бути готовим до перероблення. Також варто враховувати відстань від крокви до димової труби, вона повинна бути понад 15 см, а також слід розмітити місце для заливання фундаменту, що за розмірами перевищує розміри основної печі. Таким чином, фундамент печі споруджують з буту або цегли, а як сполучний склад використовують вапняний або цементний розчин.

Якщо говорити про сполучний розчин, його слід підбирати залежно від ступеня вологості безпосередньо самого грунту.

Після того, як фундамент виведений на рівень підлоги, можна починати кладку печі.

Способи кладок бувають різні: в половину цегли або ціла.

Але особливо має популярність кладка з підрізування, при якій не потрібно використовувати штукатурку. Перший ряд завжди викладають насухо враховуючи положення швів, а також перевіряють правильність розташування майбутньої печі.

Далі виконують кладку так: спочатку на розчин кутової цегли викладають стіни та в останню чергу вже середину. При цьому не забувають обов'язково перевіряти кути та їх горизонтальність за допомогою косинця та рівня.

Варто зазначити, що при будівництві печі, цеглу можна класти таким способом як «на ліжко», тобто вздовж; так і «на ложку» - тобто на ребро. Так само кладка в одну цеглу виходить, у тому випадку коли в першому ряду цегла майбутньої печі кладуть упоперек стіни (тобто стикаються гранями), а в другому – вздовж (вони стикуються тичковими та ложковими гранями).



Неодмінна умова якісної кладки – це перев'язка самих швів. Її потрібно обов'язково робити в кожному ряду, краще звичайно зі зміщенням на половину цегли. У крайньому разі тоді допускається усунення на чверть цегли, але не менше. Часом для того, щоб дотримуватися розмірів самих елементів печі, а також надати їм потрібну форму, потрібно розколоти або обтесати цеглу.