Книжные полки от Knob Creek

http://www.zadumki.net/142-knizhnye-polki-ot-knob-creek.html

Что можно сказать о книжных полках? Да вроде бы ничего нового и интересного - вполне утилитарная вещь. Однако, книжные полки, представленные на нашем сайте, являются настоящим произведением искусства - посмотрев на фото внимательно, вы убедитесь в этом сами.