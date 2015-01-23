Комфорт в умном доме - загляните за грань!

Статья: Досуг в умном доме

Цель публикации

• Сформировать статус эксперта в данной отрасли

• Рассказать о возможностях/полезностях систем «умный дом»,

• указать на возможность утолить информационный голод

• убедить в необходимости применения его в своей жизни

вызвать желание просмотреть блоки раздела «Умный дом»Исходные данные

Для кого статья (пол, возраст, соц.статус, проблемы)?

• Мужчины и женщины, 20-45 лет:

• Домохозяйки

• Новички

• Блогеры

• Народные умельцы

• Vip (зарплата от 3000$)

Какие проблемы пользователя решаем?

1) Знакомство с темой

2) Доступное получение актуальной инфы по теме/ по решению проблемы в доме в

одном месте, перестав шарится по всему интернету

3) Решение проблемы благоустройство своего дома, улучшение своей жизни

Почему они актуальны?

все всегда хотят красиво жить

Откуда брать инфу?

Специалисты в данной области, Книги по теме, журналы, интернет.

Идея

Превью:

1) Обратить внимание – используя заголовок вопрос;

2) Интрига в тексте превью (оборвать мысль).

3) Указать на возможность утолить информационный голод по теме

Вью:

4) Вызвать желание рассказать друзьям / приобрести / сделать самому

В итоге: рассказать друзьям / оставаться на сайте / перейти в раздел «Умный

дом» для выбора и приобретения

Так же желательно использовать:

Подход от ошибки, допускаемой большинством пользователей.

Или

Назвать шаблоны по стоимости в обществе и опровергнуть их.

Или

шаблон что это очень сложно и опровергнуть это.

План статьи

Стандартный план по AIDA

И еще:

Обязательно должна прослеживаться цель статьи, выводы в конце статьи,после

выводов финал, заключение и десерт (описано ниже)

Выводы

Рассказать почему именно у нашей компании нужно искать информацию или размещать

рекламу

Финал

• можете пригласить читателей поделиться своим мнением в комментариях.

• попросить людей поделиться статьей в социальных сетях.

Заключение

Решать проблемы, ненавязчиво предложить еще пару статей

Десерт

Видео, анекдот или что-то для развлечения

Техническое задание на написание текста :

Особенности тематики (смысл, стиль)

Стиль: простота, однозначность, доступность, последовательность,призыв к улучшению жизни, текст ненавязчиво призывающий к покупке /

самостоятельной реализации через «попробовать/посмотреть»

Смысл: рассказать о том, как умный дом упрощает жизнь своемуобладателю и сколько времени у него благодаря этому освободится на себя.

Рассказать какие виды современного досуга в доме бываю, как улучшить свой отдых

и упростить управление им и ассказать популярным языком про новые и старые

достижения в области комфорта дома

Эта статья будет верхнего уровня.

Структура раздела (для ознакомления):

1. Управление бытовыми устройствами

1.1.1. Домашний кинотеатр

1.1.2. Плазма

1.1.3. SmartTV

1.1.4. Kinect

2. мультирум

3. Будильник

3.1. Голос

3.2. Телефон

4. Голосовой пейджер

Дополнительные элементы

Разбиение на абзацы

Таблицы

Списки

Обязательно картинки в тексте.

Структура текста, форматирование

Структура текста:

Использовать пирамиду или AIDA

Форматирование:

Разбиение на абзацы

Выделение части ключевых слов или главной мысли жирным

Сноски или комментарии, интересные факты - курсивом

Ключевые слова Мультирум, управление бытовыми устройствами, комфортв умном доме

Слова для перелинковки Управление светом, домашний кинотеатр, смарттв, smartTV

Использование словаря пассажей Полный пассаж. 2 и более.

Допустимые отхождения

Длинна текста 2000-2800 знаков

Количество словоформ: 3

Количество ключевых слов: 4

Количество слов перелинковки 5

водность текста 30%

тошнота 4%

доля в тексте ключевых слов не более 3%

Дополнительные требования

1. Выделить маркером:

• Ключевые слова – выделить зеленым

• Словоформы – желтый

• Слова для перелинковки – синий

2. Использовать пирамиду или AIDA

ВайФрейм

Заголовок

1. Использовать прямое вхождение (или полный пассаж)

Первый абзац

1. 3-4 предложения

2. В первом предложении употребить словоформу или синоним запроса (полный

пассаж, но НЕ прямое вхождение)

Подзаголовок

1. Должен содержать словоформу или перелинковку, но не прямое вхождение

Второй абзац

1. В первом предложении употребить словоформу или синоним запроса (полный

пассаж, можно прямое вхождение)

Последующие абзацы

1. Должны начинаться с ключевого слова, словоформы или синонима, тематического

слова. Ключевые слова Мультирум, управлениебытовыми устройствами, комфорт в умном доме

Слова для перелинковки Управление светом, домашний кинотеатр, смарт тв, smartTV