Комплекс упражнений для проблемных зон

Очень красиво, когда у женщины правильная форма груди, когда она подтянута и упруга. И для этого нужно над ней работать. Ведь грудь состоит в основном из мышц, и если их развивать, то мышцы подтянут грудь. Для формирования красивого, подтянутого бюста нужны добавочные упражнения, которые мы вам опишем ниже.