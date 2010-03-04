Комплекс упражнений для проблемных зон

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14 лет назад
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Очень красиво, когда у женщины правильная форма груди, когда она подтянута и упруга. И для этого нужно над ней работать. Ведь грудь состоит в основном из мышц, и если их развивать, то мышцы подтянут грудь. Для формирования красивого, подтянутого бюста нужны добавочные упражнения, которые мы вам опишем ниже.

Комплекс упражнений для проблемных зон.doc
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