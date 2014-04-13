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Компьютер RV 77 – богатый выбор интеллектуальных возможностей
Компьютер RV 77 представляет собой очередной виток техническо-интеллектуальнойэволюции. В новом четырёхядерном процессоре от Intel Core i7-4770 Haswell (тактовая
частота 3.4 Ghz ), особый акцент сделан на высокой производительности и
одновременно, на экономном потреблении энергоресурсов. Чип Haswell работает с
графикой HD Graphics 4600, известной также как GT2. Создатели процессора утверждают,
что за счет повышенного предела мощности и качественного охлаждения, устройство
способно к невероятному масштабированию и сумасшедшей скорости обработки
информации.
Оперативная память 8 ГБ (DDR3) с частотой 1600 МГцдемонстрирует надежность и функциональность. Основного объема вполне
достаточно, чтобы разместить данные систем и приложений, не расходовать много
времени на открытие-закрытие документов, комфортно работать с различными
ресурсоемкими программами и иметь при этом неограниченный простор для
творчества.
Долговечную и бесперебойную работу нового жесткого терабайтового диска обеспечивает стабильная механическая конструкция, а также щадящая
нагрузка на вращающиеся элементы. Устройство работает со скоростью до 7200 оборотов/минуту,
бесперебойно передавая данные по шестигигабитному SATA-интерфейсу. Данный
винчестер отличается практически моментальным откликом, непревзойденно высокой
скоростью доступа к данным и очень экономным потреблением энергоресурсов. Даже
во время максимальной нагрузки, работа жесткого диска практически бесшумна.
Дисковый накопитель DVD+/-RW поддерживает большинствоизвестных форматов и демонстрирует довольно высокую скорость чтения, что
гарантирует комфортный просмотр фильмов и богатый выбор цифровых занятий, в
которых необходимо применение накопителей информации.
RV 77 – идеально сбалансированная машина дляреализации любых задач
Новая видеокарта GeForce GTX 760 на сегодня является самойвостребованной в своем ценовом сегменте. Устройство идеально оптимизировано для
виртуальных развлечений и оснащено инновационной системой охлаждения. Если
верить характеристикам видеокарты, то счастливые владельцы GeForce GTX 760 смогут
не только без проблем погружаться в самые ошеломляющие компьютерные игры, но и
наслаждаться панорамными изображениями, а также реалистичными путешествиям по
виртуальным волшебным мирам.
Транзисторы DrMOS обеспечивают низкий уровень шума,бесперебойную работу сильноточных цепей и эффективное снижение теплоотдачи. В
видеокарте внедрена адаптивная система вертикальной синхронизации, которая превращает
игры в фантастическое, незабываемое, эмоционально насыщенное приключение.
Графический процессор был разработан специально для работы с функциями API
и аппаратной детализацией изображений, что позволяет получать полноценное изображение
как в геймерских баталиях, так и при просмотре фильмов, видеороликов, сюжетов.
Блок питания мощностью 650 Вт оснащен системой охлаждения,защитой от перенапряжения и перегрузки.
Выразительный, стильный корпус имеет лаконичный дизайн,благодаря которому Компьютер RV 77 может гармонично вписаться в любой интерьер
офиса или квартиры.
Машина предназначена для решения самых разнообразных иресурсоемких задач:
• работы с графикой;
• математическихвычислений;
• шифрования данных;
• конвертированиявидео;
• цифровыхразвлечений в ультравысоких настройках;
• современных игр ипр.
Безупречный баланс и слаженная работа всех узловперсонального компьютера RV 77 позволяет превратить решение любой сложной
задачи в легкую прогулку, а игру в фантастически увлекательное действо.