Компьютер RV 77 – богатый выбор интеллектуальных возможностей

Компьютер RV 77 представляет собой очередной виток техническо-интеллектуальнойэволюции. В новом четырёхядерном процессоре от Intel Core i7-4770 Haswell (тактовая

частота 3.4 Ghz ), особый акцент сделан на высокой производительности и

одновременно, на экономном потреблении энергоресурсов. Чип Haswell работает с

графикой HD Graphics 4600, известной также как GT2. Создатели процессора утверждают,

что за счет повышенного предела мощности и качественного охлаждения, устройство

способно к невероятному масштабированию и сумасшедшей скорости обработки

информации.

Оперативная память 8 ГБ (DDR3) с частотой 1600 МГцдемонстрирует надежность и функциональность. Основного объема вполне

достаточно, чтобы разместить данные систем и приложений, не расходовать много

времени на открытие-закрытие документов, комфортно работать с различными

ресурсоемкими программами и иметь при этом неограниченный простор для

творчества.

Долговечную и бесперебойную работу нового жесткого терабайтового диска обеспечивает стабильная механическая конструкция, а также щадящая

нагрузка на вращающиеся элементы. Устройство работает со скоростью до 7200 оборотов/минуту,

бесперебойно передавая данные по шестигигабитному SATA-интерфейсу. Данный

винчестер отличается практически моментальным откликом, непревзойденно высокой

скоростью доступа к данным и очень экономным потреблением энергоресурсов. Даже

во время максимальной нагрузки, работа жесткого диска практически бесшумна.

Дисковый накопитель DVD+/-RW поддерживает большинствоизвестных форматов и демонстрирует довольно высокую скорость чтения, что

гарантирует комфортный просмотр фильмов и богатый выбор цифровых занятий, в

которых необходимо применение накопителей информации.

RV 77 – идеально сбалансированная машина дляреализации любых задач

Новая видеокарта GeForce GTX 760 на сегодня является самойвостребованной в своем ценовом сегменте. Устройство идеально оптимизировано для

виртуальных развлечений и оснащено инновационной системой охлаждения. Если

верить характеристикам видеокарты, то счастливые владельцы GeForce GTX 760 смогут

не только без проблем погружаться в самые ошеломляющие компьютерные игры, но и

наслаждаться панорамными изображениями, а также реалистичными путешествиям по

виртуальным волшебным мирам.

Транзисторы DrMOS обеспечивают низкий уровень шума,бесперебойную работу сильноточных цепей и эффективное снижение теплоотдачи. В

видеокарте внедрена адаптивная система вертикальной синхронизации, которая превращает

игры в фантастическое, незабываемое, эмоционально насыщенное приключение.

Графический процессор был разработан специально для работы с функциями API

и аппаратной детализацией изображений, что позволяет получать полноценное изображение

как в геймерских баталиях, так и при просмотре фильмов, видеороликов, сюжетов.

Блок питания мощностью 650 Вт оснащен системой охлаждения,защитой от перенапряжения и перегрузки.

Выразительный, стильный корпус имеет лаконичный дизайн,благодаря которому Компьютер RV 77 может гармонично вписаться в любой интерьер

офиса или квартиры.

Машина предназначена для решения самых разнообразных иресурсоемких задач:

• работы с графикой;

• математическихвычислений;

• шифрования данных;

• конвертированиявидео;

• цифровыхразвлечений в ультравысоких настройках;

• современных игр ипр.

Безупречный баланс и слаженная работа всех узловперсонального компьютера RV 77 позволяет превратить решение любой сложной

задачи в легкую прогулку, а игру в фантастически увлекательное действо.