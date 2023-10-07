Копірайтор

Ім'я та Прізвище: Максим Вірослав

Професійна Мета:

Моєю метою є створення якісного та привабливого контенту, що вразить цільову аудиторію. Маю досвід у копірайтингу проектах, спеціалізуюся на креативних та технічних темах.

Досвід роботи:

Копірайтер та Редактор

Фріланс, різні клієнти