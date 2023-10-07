Копірайтор
Копирайтинг
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Ім'я та Прізвище: Максим Вірослав
Професійна Мета:
Моєю метою є створення якісного та привабливого контенту, що вразить цільову аудиторію. Маю досвід у копірайтингу проектах, спеціалізуюся на креативних та технічних темах.
Досвід роботи:Копірайтер та Редактор
Фріланс, різні клієнти
Розробка продаючих текстів для рекламних кампаній
Редагування та оптимізація контенту для веб-сайту
Створення креативних слоганів та рекламних прес-релізів
Документ.rtf
326 КБ