Копірайтор

Копирайтинг
Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
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Ім'я та Прізвище: Максим Вірослав

Професійна Мета:

Моєю метою є створення якісного та привабливого контенту, що вразить цільову аудиторію. Маю досвід у копірайтингу проектах, спеціалізуюся на креативних та технічних темах.

Досвід роботи:

Копірайтер та Редактор

Фріланс, різні клієнти

  • Розробка продаючих текстів для рекламних кампаній

  • Редагування та оптимізація контенту для веб-сайту

  • Створення креативних слоганів та рекламних прес-релізів

Документ.rtf
326 КБ