С 2020 года занимаюсь написанием уникальных и качественных текстов для различных проектов и клиентов. Работал с брендами из разных сфер деятельности, такими как мода, красота, технологии, финансы, образование и другие. Создавал рекламные статьи, описания товаров, новости, информационные и продающие тексты. Также имею опыт написания сценариев для видеоконтента.

За время работы накопил знания и навыки, необходимые для создания эффективных текстов, которые привлекают внимание аудитории и стимулируют к действию. Умею анализировать целевую аудиторию и адаптировать стиль и содержание текстов под её интересы и потребности.