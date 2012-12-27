Копирайт для сайта ZOPTAN

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../ Отрывок из документа

" Международная финансовая система взаимопомощи ZOPTAN – это саморекламируемый ресурс, который непрерывно создает автоматическую прибыль для всех участников Системы. Что отличает нас от конкурентов? Ваша прибыль формируется ДАЖЕ без приглашений партнеров в Систему. Что отличает Вас от многих других? У вас есть шанс значительно улучшить свое финансовое положение и, одновременно, дать такую возможность другим людям! "