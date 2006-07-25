Копирайт, перепечатка с аудио / видео / фото /документов /перепечатка

Я — копирайтер с годом практического опыта в создании, редактировании и обработке текстовой информации. Моя специализация включает перепечатку текстов с различных источников: отсканированных документов, книжных изданий, графических файлов, а также аудио- и видеоматериалов. Быстро и точно переношу информацию в структурированный текстовый формат, обеспечивая грамотность и соответствие исходному содержанию.

Работаю с текстами различной тематики — информационные статьи, описания товаров и услуг, тексты для сайтов, деловая переписка и многое другое. Владею навыками редактуры, корректуры, а также адаптации текста под нужды заказчика и целевую аудиторию.

Использую профессиональные инструменты: Microsoft Word, Google Docs, ABBYY FineReader и другие программы, помогающие в работе с текстами и сканами. Гарантирую аккуратность, пунктуальность и внимательное отношение к каждому проекту.

Стремлюсь к тому, чтобы процесс сотрудничества был максимально комфортным: поддерживаю постоянную связь, быстро реагирую на правки и соблюдаю все сроки. Если вам нужен исполнитель, который умеет слушать и доводить работу до идеала — буду рада помочь.