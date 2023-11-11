Копирайтер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
? Вывод информации из различных источников: текст, аудио, видео, и многое другое!
Индивидуальные услуги по выводу информации, точно и в срок!
? Текстовая информация:
Печать текста с отсканированных документов
Ввод цифровой и текстовой информации с книжных носителей
Сверка после внесения правок в текст из графических файлов
? Аудио и видео:
Транскрибирование аудио и видео материалов в текст
Извлечение ключевой информации из различных медиа источников
? Преимущества сотрудничества:
Вежливое и комфортное общение
Быстрый и продуктивный рабочий процесс
Гарантированное выполнение всех работ в сроки
✨ Точность и качество - ваш гарантированный результат при сотрудничестве со мной.
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