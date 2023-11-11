Копирайтер

Копирайтинг
Добавлена
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

? Вывод информации из различных источников: текст, аудио, видео, и многое другое!

Индивидуальные услуги по выводу информации, точно и в срок!

? Текстовая информация:

  • Печать текста с отсканированных документов

  • Ввод цифровой и текстовой информации с книжных носителей

  • Сверка после внесения правок в текст из графических файлов

? Аудио и видео:

  • Транскрибирование аудио и видео материалов в текст

  • Извлечение ключевой информации из различных медиа источников

? Преимущества сотрудничества:

  • Вежливое и комфортное общение

  • Быстрый и продуктивный рабочий процесс

  • Гарантированное выполнение всех работ в сроки

Точность и качество - ваш гарантированный результат при сотрудничестве со мной.

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