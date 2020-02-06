Копирайтинг I SMM I Продвижение

Добавлена
4 года назад
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Предоставляю услуги копирайтера,редактора, SMM-менеджера. Работаю быстро икачественно. Готова к долгосрочному сотрудничеству.  Мои преимущества:1.      Высшее образование по специальности «Журналистика».2.      Действующий корреспондент издания «Примечания».3.      Опыт работы в сфере копирайтинга - 2 года. 4.      Опыт работы в SMM - 4 года.5.      Грамотная письменная и устная речь. Услуги копирайтера:·        статьи·        рерайты·        пресс-релизы·        новостные тексты·        тексты дляпечатных СМИ·        продающие тексты·        посты длясоциальных сетей (Инстаграм, ВКонтакте)·        описания товарови услуг, наполнение сайтов·        контент-план·        seo-тексты·        тексты дляпрезентаций, листовок, брошюр, каталогов·        коммерческиепредложения (разработка, написание) Услуги редактора:·        разбор, анализ,проверка текста·        мониторингом читательскойили зрительской аудитории·        стилистический играмматический анализ текста·        редактированиеваших текстов Услуги администратора/SMM-менеджера:·        ведение аккаунтав Инстаграм (бизнес, магазин, компания, личный аккаунт)·        продвижение аккаунта·        настройка таргетированнойрекламы·        работа саудиторией·        сопровождениебренда·        уникальныйконтент-план·        уникальные тексты Отвечу на любые вашивопросы по телефону, в WhatsApp, Viber, Telegram.Стоимость и срокиобговариваются индивидуально. Бесплатные консультации.Скидки при долгосрочном сотрудничестве.  

Копирайтинг I SMM I Продвижение.docx
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