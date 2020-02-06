Копирайтинг I SMM I Продвижение

Предоставляю услуги копирайтера,редактора, SMM-менеджера. Работаю быстро икачественно. Готова к долгосрочному сотрудничеству. Мои преимущества:1. Высшее образование по специальности «Журналистика».2. Действующий корреспондент издания «Примечания».3. Опыт работы в сфере копирайтинга - 2 года. 4. Опыт работы в SMM - 4 года.5. Грамотная письменная и устная речь. Услуги копирайтера:· статьи· рерайты· пресс-релизы· новостные тексты· тексты дляпечатных СМИ· продающие тексты· посты длясоциальных сетей (Инстаграм, ВКонтакте)· описания товарови услуг, наполнение сайтов· контент-план· seo-тексты· тексты дляпрезентаций, листовок, брошюр, каталогов· коммерческиепредложения (разработка, написание) Услуги редактора:· разбор, анализ,проверка текста· мониторингом читательскойили зрительской аудитории· стилистический играмматический анализ текста· редактированиеваших текстов Услуги администратора/SMM-менеджера:· ведение аккаунтав Инстаграм (бизнес, магазин, компания, личный аккаунт)· продвижение аккаунта· настройка таргетированнойрекламы· работа саудиторией· сопровождениебренда· уникальныйконтент-план· уникальные тексты Отвечу на любые вашивопросы по телефону, в WhatsApp, Viber, Telegram.Стоимость и срокиобговариваются индивидуально. Бесплатные консультации.Скидки при долгосрочном сотрудничестве.