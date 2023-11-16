Копирайтинг, переводы, составление текстов для вас!

Я профессиональный копирайтер и переводчик с одногодичным опытом работы на площадке Kwork. Владею навыками создания текстов различной сложности и стилей: рекламных объявлений, статей, описаний товаров и услуг, пресс-релизов и многого другого.

Мой опыт работы включает составление уникального и грамотного контента для различных клиентов. Я способен адаптировать свой стиль и использовать разные тональности голоса, чтобы соответствовать требованиям каждого проекта.

Кроме того, я владею навыками перевода текстов с английского на русский и наоборот. Я гарантирую точность и своевременное выполнение переводов, сохраняя смысл и стиль исходного материала.

Я предлагаю качественные услуги по составлению текстов и переводам с гибким графиком и быстрым обратным откликом. Моим приоритетом является удовлетворенность клиентов, и я готов работать вовремя и на профессиональном уровне.

Если вы ищете надежного и опытного копирайтера и переводчика, обращайтесь! Я готов взяться за любой проект с энтузиазмом и ответственностью.