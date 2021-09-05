Копирайтинг, рерайтинг, карточки товаров

Добавлена
2 года назад
32 просмотра
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Копирайтинг, рерайт текстов как с русскоязычных, так и зарубежных источников. Создание карточек товаров на любой платформе, в том числе сложного промышленного оборудования с большим количеством атрибутов и характеристик. Приглашаю посмотреть примеры работ в небольшом портфолио на страничках сайта и оценить, насколько буду полезен для Вашего проекта.

Сайт-портфолио

JBL Flip 5 Black.rtf
8 КБ