Кредитв Сбербанке без справки о доходах

Сбербанк известен многим как крупнейший банкРоссии. Он имеет в своем распоряжении существенные финансовые ресурсы и,

наверное, самые хорошие и выгодныеусловия для распределения этих ресурсов через филиалы, которые покрывают

сплошной сетью страну.

Но масштабность и размах деятельностиСбербанка связан с огромной ответственностью перед вкладчиками и акционерами, а

соответственно и требовательностью к кредитополучателям. Для столь крупного банка просто недопустимо терятьрепутацию по причине невозвратов по кредиту. Как и любой кредитор, Сбербанк

заинтересован в том, чтобы каждая открытая кредитная линия обслуживалась без

срывов или просрочек, и банк мог бы вовремя и полностью получать все выплаты.

Абсолютно ясно, что обеспечить регулярностьвыплат могут лишь постоянно поступающие доходы. Поэтому именно на регулярный

характер доходов банк всегда в первую очередь обращает внимание во время рассмотрения заявки накредит. Открывают его такие регулярные выплаты, как: пенсии, пожизненное содержание судьям, доходыот предпринимательской деятельности, разнообразные гонорары, выплаты по

договорам и т.д.

К сожалению, дивиденды, стипендии и алименты изначально не принимаются банками вовнимание из-за их нерегулярности. Все получаемые доходы нужно подтвердить документально.

Но для клиентов, которые вызывают особоедоверие у банка, есть особое исключение и кредитв сбербанке без справки о доходах вполне возможновзять легко и просто. Такое возможно, если заемщик получает зарплату или пенсию

именно через Сбербанк, тогда у банка и так имеется вся необходимая информация о

состоянии счета заемщика, его перспективах пополнения в ближайшем будущем и

т.д. Также справку о доходах у Вас непотребуют при получении кредита для образования. Но и без справки от созаемщика

данный кредит не выдается.

Как правило, всем заемщикам выставляютсяоднозначные условия того, как им нужно документально подтвердить свой доход, а также трудоустройство (илиофициальное нахождение на пенсии). Во время получения кредита на образование

(выдается с 14 лет) все перечисленные выше условия переносятся на созаемщика.

Таким образом, видно, что быть клиентом Сбербанка выгодно – Вам не потребуется

представлять специальную справку о своих доходах, и Вы сможете легко получить

кредит при наличии регулярных платежей (зарплаты, пенсии, гонорары, выплаты по

договорам), которые проходят через этот банк.

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