На сегодняшний день такой услугой банков, как кредитование пользуется значительное количество населения, как физические лица, так и участники малого и среднего бизнеса. Взять кредит довольно таки просто. Для этого необходимо лишь минимум документов и чтобы кредитор был хоть сколько-нибудь уверен в платежеспособности клиента. Оформление кредита занимает немного времени. И, если вы порядочный заемщик, на этом сложности с кредитом заканчиваются, остается только вовремя выплачивать положенную ежемесячную сумму.

Что касается недобросовестных плательщиков, на них тоже есть своя управа, от визита коллекторов до взыскания денежных средств через суд, что может привести к тюремному заключению.