Кремлевская диета

Кремлёвская диета заключается в том, что соблюдая эту диету, вы можете, есть мясо, причём, в неограниченном количестве. Но эта диета относится к числу низкоуглеводных. Главное, это строго исключить из своего рациона углеводы.

Действие кремлевской диеты можно объяснить тем, что при резком снижении поступления углеводов в организм, а это источник энергии, наш организм начинает сжигать уже накопившийся жир.