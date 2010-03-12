Кремлевская диета
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14 лет назад
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Кремлёвская диета заключается в том, что соблюдая эту диету, вы можете, есть мясо, причём, в неограниченном количестве. Но эта диета относится к числу низкоуглеводных. Главное, это строго исключить из своего рациона углеводы.
Действие кремлевской диеты можно объяснить тем, что при резком снижении поступления углеводов в организм, а это источник энергии, наш организм начинает сжигать уже накопившийся жир.