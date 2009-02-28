Криминологические особенности защиты прав и свобод

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15 лет назад
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Простое декларирование самых широких прав еще не означает, что у человека появилась реальная возможность пользоваться лежащими в их основе благами в полной мере. Для реального обеспечения всех прав и свобод человека необходим действенный социально-юридический механизм реализации прав и свобод, содержащий гарантии их обеспечения и защиты.

Криминологические особенности защиты прав и свобод.doc
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