Криминологические особенности защиты прав и свобод

Простое декларирование самых широких прав еще не означает, что у человека появилась реальная возможность пользоваться лежащими в их основе благами в полной мере. Для реального обеспечения всех прав и свобод человека необходим действенный социально-юридический механизм реализации прав и свобод, содержащий гарантии их обеспечения и защиты.