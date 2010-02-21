Кто ответит за Байкал?

13 января 2010 года постановлением правительства №1 "О внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории" Владимир Путин признал работу БЦБК легальной. Данный факт вызвал массовые волнения среди не только местного населения, но и всего мира.

Из данного указа следует, что бытовавшее ранее мнение о том, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) наносит огромный урон озеру Байкал и окружающей его территории оказалось, по мнению правительства, вновь ошибочным. На данный момент БЦБК признан необходимым для развития экономики Иркутской области, так как благодаря ему огромное количество людей сможет избежать статуса «безработный».