Кухонная посуда

Добавлена
9 лет назад
690 просмотров
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Тексты для сайта оптовой компании производителя и импортера кухонной посуды "Катюша".

Вид работы: описание категорий товаров с ключевыми словами. Ключевые слова в тексте выделены жирным шрифтом. 

Ссылка на проект: weblancer.net/projects/660087.html

Там же смотрите отзыв от заказчика. 

4. Эмалированная посуда.doc
30 КБ
5. Чайники со свистком .doc
29 КБ
6. Посуда из чугуна.doc
29 КБ