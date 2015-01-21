Кухонная посуда

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тексты для сайта оптовой компании производителя и импортера кухонной посуды "Катюша".
Вид работы: описание категорий товаров с ключевыми словами. Ключевые слова в тексте выделены жирным шрифтом.
Ссылка на проект: weblancer.net/projects/660087.html
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