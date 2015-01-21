Кухонная посуда

Тексты для сайта оптовой компании производителя и импортера кухонной посуды "Катюша".

Вид работы: описание категорий товаров с ключевыми словами. Ключевые слова в тексте выделены жирным шрифтом.

Ссылка на проект: weblancer.net/projects/660087.html

Там же смотрите отзыв от заказчика.