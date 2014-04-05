Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://aksenova49.ru/izyiskannyie-retseptyi/luchshe-vin-mogut-byit-tolko-vina-rekomendatsii-somele
Культура возделывания и потребления вина
Вино - это самый древний изблагородных напитков, которые только употребляются человечеством. Культура
возделывания вина восходит к туманной заре самого начала человеческой
цивилизации. Вино породило массу традиций за бесчисленные тысячелетия своего
существования.
Небезызвестный ценитель этоговеликолепного подарка природы Осип Румер Омар Хайям как-то выразил
квинтэссенцию всех чувств и эмоций относящихся к вину, которая заслуживает
того, чтобы привести ее полностью.
"Лучше вин могут быть тольковина. Дивлюсь, что продают его виноторговцы: Где вещь, что ценностью была б ему
равна?"
Да, так мог выразиться толькочеловек, взращенный восточной культурой, уже древней, уже изысканной на тот
момент. А теперь поговорим именно окультуре питья этого великолепного напитка.