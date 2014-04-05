http://aksenova49.ru/izyiskannyie-retseptyi/luchshe-vin-mogut-byit-tolko-vina-rekomendatsii-somele

Культура возделывания и потребления вина

Вино - это самый древний изблагородных напитков, которые только употребляются человечеством. Культура

возделывания вина восходит к туманной заре самого начала человеческой

цивилизации. Вино породило массу традиций за бесчисленные тысячелетия своего

существования.

Небезызвестный ценитель этоговеликолепного подарка природы Осип Румер Омар Хайям как-то выразил

квинтэссенцию всех чувств и эмоций относящихся к вину, которая заслуживает

того, чтобы привести ее полностью.

"Лучше вин могут быть тольковина. Дивлюсь, что продают его виноторговцы: Где вещь, что ценностью была б ему

равна?"

Да, так мог выразиться толькочеловек, взращенный восточной культурой, уже древней, уже изысканной на тот

момент. А теперь поговорим именно окультуре питья этого великолепного напитка.