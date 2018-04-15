Курение на Бали: народный ответ на государственный

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Курение наБали: народный ответ на государственный запрет
Официально курение на Бали запрещено в общественных местах и туристических
зонах. Но многие, а особенно балийцы, пренебрегают этими запретами и
наслаждаются табачными трапезами везде и всюду.
Знать о том, можно ли курить на Бали, необходимо каждому туристу, так как
несоблюдение “правил для курящих” может обернКурение на Бали: народный ответ на государственный запрет
Официально курение на Бали запрещено в общественных местах и туристических зонах. Но многие, а особенно балийцы, пренебрегают этими запретами и наслаждаются табачными трапезами везде и всюду.
Знать о том, можно ли курить на Бали, необходимо каждому туристу, так как несоблюдение “правил для курящих” может обернуться правонарушителю штрафом в размере от 5,500 $ или лишением свободы на срок до полугода.
Владельцы отельных комплексов вывешивают специальную таблицу, характеризующую степень курения на его территории:
красного цвета - свободное употребление табачных изделий;
желтого – меньшее число курильщиков и в отведенных для этого местах;
синего – полное “табу”.
http://prntscr.com/ie2yn3уться правонарушителю штрафом вразмере от 5,500 $ или лишением свободы на срок до полугода.
Владельцы отельных комплексов вывешивают специальную таблицу, характеризующую
степень курения на его территории:
красного цвета - свободное употребление табачных изделий;
желтого – меньшее число курильщиков и в отведенных для этого местах;
синего – полное “табу”.