Курение -социальная проблема

Ни одна страна, составляя список важнейших социальных проблем, не проходит мимо пункта о вреде курения. Об этой проблеме говорят давно, но только сейчас приходит осознание, что курение отнимает самое драгоценное, что есть у человека - это его жизнь! В рейтинге занятий, привычек ценностей российских граждан курение занимает третью позицию после семьи и работы. Разделяет третье место вместе с курением с деньгами, общением и телевизором. Всего лишь 25% опрошенного населения поставили на первое место семью. Каждый третий россиянин попал в зависимость от табака. И хотя 64% опрошенных говорят, что могут легко бросить курить, совершенно обходясь без табачных изделий, то пятая часть населения совершенно не могут обходиться без сигарет или папирос. Среди заядлых курильщиков в основном мужское население. Страшно то, что их ряды пополняют молодые женщины и подростки. На самом деле, если бы проводилась социальная анти табачная программа, процент прироста стал бы меньше. Ведь, как правило, заядлые курильщики - выпивающие люди. По статистике, !2% из них не могут не то, что бросить курить, но и обходиться без алкоголя. Каждый второй курильщик считает, что свободен, от каких либо зависимостей. На самом деле бросить курить могут лишь немногие из них. Если подсчитать, сколько денег тратится на эту вреднейшую привычку за жизнь курящего человека, то можно было бы выстроить на эти средства дом, купить машину и приобрести другие социальные блага. Кроме проблем, создающихся в семье, курение наносит вред и окружающим. Принудительно заставить бросить курить не возможно.