Лечение остеоартроза народными средствами

Болезнь остеохондроз суставов развивается поэтапно.Начальная стадия легкие,почти не ощутимые боли суставов.Боль в колене появляется при небольших нагрузках,это первый признак заболевания остеоартроза.Стоит обратить внимания и не упустить момент первых признаков развития болезни,начинать лечения на начальной стадии.Чем позже вы предпримите меры по устранению болезни,тем тяжелее будет справиться с недугом.Постепенно боли станут невыносимыми,начнут посещать ночью и приведут к значительному снижению физической активности.Современная медицина практически бессильна в лечении тяжелых форм остеоартроза,но к счастью есть множество народных рецептов проверенных с давних времен.

Очень хорошо помогает компресс из внутренностного сала,нужно взять небольшой кусочек сальной сеточки,предварительно посолив крупной кухонной солью,наложить на беспокоящий вас сустав и оставить на ночь,хорошо закрепив бинтом или повязкой.Длительность курса лечения приблизительно 15 компрессов,с повтором через два месяца.Результативными являются компрессы из урины,курс лечения 10 компрессов тоже на ночь,при необходимости повторить через месяц.

В времена союза остеохондроз лечили медными монетами,медь отлично приводит в норму тканевый обмен.Монету нужно замочить в соленом растворе на сутки,обсушить и пластырем прикрепить суставу,затем обматывать бинтом чтобы закрепить.Ходить с повязкой необходимо 10 дней,периодически снимая монету и протирая теплой водой место соприкосновения кожи и монеты,во избежания раздражения. Больному остеохондрозом не стоит забывать о важности борьбы с болезнью за счет правильного питания,включите в рацион побольше морковки, холодца,отваренные рыбьи головы,капусту,горчицу,хрен.И пересмотрите свой режим дня,побольше двигайтесь,гуляйте на свежем воздухе,следите за своим весом.Выполняя все выше указанные рекомендации вы победите болезнь остеоартроза навсегда.