Лишь ты решаешь это!

Логики тут нет и быть не может



?Состязание пасты и пиццы! И всё зависит только от вас!?



Мы предлагаем вам найти самый смешной мем про еду,

выложить его в комментариях под постом и написать за кого болеете.



❗️Нельзя выкладывать больше одного мема, иначе мы не будем вас засчитывать❗️



На следующей неделе в Чт мы выберем 5 человек у которых был по нашему мнению лучший мем и выдадим каждому блюдо за кого они болели, а также определим победителя.



?Быстро, легко и поел бесплатно?