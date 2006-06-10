Лишь ты решаешь это!

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2 месяца назад
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Логики тут нет и быть не может
?Состязание пасты и пиццы! И всё зависит только от вас!?
Мы предлагаем вам найти самый смешной мем про еду,
выложить его в комментариях под постом и написать за кого болеете.
❗️Нельзя выкладывать больше одного мема, иначе мы не будем вас засчитывать❗️
На следующей неделе в Чт мы выберем 5 человек у которых был по нашему мнению лучший мем и выдадим каждому блюдо за кого они болели, а также определим победителя.
?Быстро, легко и поел бесплатно?