Лицензионный ключ для Reimage Repair

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Расскажите все про лицензионный ключ для программы Reimage Repair.
Reimage Repair это программа, которая продвигается как антивирусное ПО.
Однако после установки оказывается, что она не бесплатна и требует лицензионный ключ.
Да ещё постоянно открывает страницы в браузере для покупки этого ключа.
В интернете все ищут ключи и генераторы ключей, однако их нет.
Есть большое количество людей оплативших лицензию, однако код высланный поддержкой не подходит.
Объясните, что это за программа и что не нужно искать ключи, а стоит использовать другой софт по удалению вирусов.
Не берите за источники, сайты предлагающие скачать специальный софт для удаления вирусы. Они продвигают свои программы.
Это будет пост в блог.
Пишите от первого лица.
например:
"я нашёл..."
"у меня получилось..."
"мне понравилось..."
Очень важно!
Грамотно и без воды..
Используйте несколько источников.
Нужно также задействовать ссылки на видео.
Не заменяйте слова тематические, приближённые, синонимы - программе или её характеристике, на простые и общие.
Чем больше сложных и относящихся слов к тематике статьи, тем лучше.
Используйте подразделы.
Текст должен быть структурирован.. и реально полезным.. не режущим ухо..
Перед отправкой прочитайте текст вслух... Так Чувствуются все смысловые ошибки.
Очень важно: Информативная - реально полезная статья.
(приветствуется использование тематических слов, чем больше тем лучше).
(приветствуется использование большого количества качественных и авторитетных источников)
Это понятно - уникален, без ошибок, интересен.