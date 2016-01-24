Лицензионный ключ для Reimage Repair

Задача:

Расскажите все про лицензионный ключ для программы Reimage Repair.

Reimage Repair это программа, которая продвигается как антивирусное ПО.

Однако после установки оказывается, что она не бесплатна и требует лицензионный ключ.

Да ещё постоянно открывает страницы в браузере для покупки этого ключа.

В интернете все ищут ключи и генераторы ключей, однако их нет.

Есть большое количество людей оплативших лицензию, однако код высланный поддержкой не подходит.

Объясните, что это за программа и что не нужно искать ключи, а стоит использовать другой софт по удалению вирусов.

Не берите за источники, сайты предлагающие скачать специальный софт для удаления вирусы. Они продвигают свои программы.

Это будет пост в блог.

Пишите от первого лица.

например:

"я нашёл..."

"у меня получилось..."

"мне понравилось..."

Очень важно!

Грамотно и без воды..

Используйте несколько источников.

Нужно также задействовать ссылки на видео.

Не заменяйте слова тематические, приближённые, синонимы - программе или её характеристике, на простые и общие.

Чем больше сложных и относящихся слов к тематике статьи, тем лучше.

Используйте подразделы.

Текст должен быть структурирован.. и реально полезным.. не режущим ухо..

Перед отправкой прочитайте текст вслух... Так Чувствуются все смысловые ошибки.

Очень важно: Информативная - реально полезная статья.

(приветствуется использование тематических слов, чем больше тем лучше).

(приветствуется использование большого количества качественных и авторитетных источников)

Это понятно - уникален, без ошибок, интересен.