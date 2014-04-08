Лучшие производители автомобильной акустики

Музыка является неотъемлемой частью жизни для многихводителей. Она позволяет развлечься, взбодриться и получить удовольствие от

поездки. Ощущения не будут полными без качественной автомобильной акустики. На

сегодняшний день популярностью пользуются три основным производителя: Alpine, Prology и Pioneer.