Любовь по-итальянски в зеркале статистики

http://napoli1.com/news/ljubov_po_italjanski_v_zerkale_statistiki/2013-03-17-1706

Традиционный образ «любвеобильного итальянца» неожиданно разрушен в результате социологического опроса 20 тысяч жителей страны, организованного итальянской «Ассоциацией за демографическое воспитание». Беспристрастная статистика показала удивительные факты. Всего лишь 32 процента женатых мужчин признались в ходе анонимного опроса в том, что изменяли хотя бы раз своим женам. Однако 66 процентов замужних женщин заявили, что не хранят клятву верности, причем главная причина – «лишь частичная удовлетворенность мужем». В итальянский романтических мелодрамах показана сильная преданность и любовь. Что это? Обман или желание показать себя с хорошей стороны?