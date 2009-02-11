В ночь с 26 на 27 мая мультфильмы будут показывать прямо на разведённом Дворцовом мосту.

26 и 27 мая правительство Санкт-Петербурга и Международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение» проведут масштабный праздник «Маленькое кино в большом городе», посвященный Дню основания Санкт-Петербурга и включающий в себя международный фестиваль «Мультивидение» в уникальном формате показа на открытом воздухе в самом центре Санкт-Петербурга, на створках разводящихся мостов.

В 2007 году фестивальное кино впервые было показано прямо на Дворцовом мосту во время его разводки. В этом году праздник «Маленькое кино в Большом городе» еще в больших масштабах состоится в ночь 31 мая на 1 июня с 01.45 по 04.50 уже на двух мостах - Дворцовом и Троицком, а также прилегающих к ним территориях. Таким образом, самый большой в городе «Кинотеатр на Неве» двумя своими «залами» охватит все излюбленные места гуляний, которые на одну ночь превратятся в сказочный мир снов и фантазий.

Среди работ, принявших участие в празднике, будет проведен конкурс на лучший фильм о городе и горожанах, о решении проблем в современном социуме. В состав жюри фестиваля, призванного оценить последние мультипликационные достижения вошли: известные российские аниматоры.