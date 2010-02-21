Малый бизнес Иркутска разросся 2,5 миллионами рубл

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14 лет назад
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На развитие системы кредитования малого и среднего бизнеса в Иркутске выделено 2,5 миллиона рублей. Именно такую сумму получат предприятия в качестве кредитов. Эта сумма на 1 миллион рублей больше, чем в 2009 году.

Малый бизнес Иркутска разросся 2,5 миллионами рубл.doc
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