Малый бизнес Иркутска разросся 2,5 миллионами рубл
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14 лет назад
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На развитие системы кредитования малого и среднего бизнеса в Иркутске выделено 2,5 миллиона рублей. Именно такую сумму получат предприятия в качестве кредитов. Эта сумма на 1 миллион рублей больше, чем в 2009 году.