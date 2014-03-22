ПРОЦЕДУРА ШЕЛЛАК ДОМА – миф или реальность?

По своей сути,технология нанесения гель-лака шеллак не имеет каких-то сложностей. Любая

девушка или женщина, которая следит за своими ноготками и хочет выглядеть

привлекательно может приобрести в специальном магазине все необходимое и

нанести гель лак в домашних условиях.

Если кто-то ещене в курсе последних тенденций моды, то шеллак это специальный гель-лак,

который наносится на ногти, и если сравнивать его с обычным лаком для ногтей,

то шеллак имеет множество преимуществ.

Во-первых, шеллакдержится на ногтях порядка двух-трех недель, в то время как обычный лак может

прослужить максимум неделю, и то это при условиях бережного отношения к рукам и

ноготкам в целом. Во-вторых, не поддается внешним повреждениям, не трескается и

не скалывается на кончиках, но в то же время он достаточно мягкий по отношению

к ногтям, укрепляет их. В-третьих, шеллак выполняет не только декоративную

функцию, но и защитную, оберегая ногтевую пластину от механических повреждений,

а сама процедура нанесения такого лака по времени занимает меньше одного часа.

Еще одно преимущество такого лака – легкость снятия.

Если работатьсогласно инструкции и не нарушать технологию нанесения шеллака на ноготки, то

гель-лак будет ложиться ровным слоем, без вздутий, и со временем на верхнем

слое не появятся трещины.

Саму процедуруусловно можно поделить на три этапы, которые используются при любом маникюре:

подготовка основы, покрытие, закрепление. Несмотря на такую, казалось бы,

простоту все же нужно знать все правила нанесения шеллака дома. Посмотреть

подробную инструкцию можно в свободном доступе вот здесь: http://www.krasotkapro.ru/review/protsedura-shellak-doma/.

Многие женщиныуверенны, что процедура нанесения и снятия шеллака это исключительно «салонная»

работа, но повторимся, нанесение и снятиешеллака в домашних условиях возможно, главное соблюдать пошаговуюинструкцию. Если же вы сомневаетесь в своих силах, то все же доверитесь

профессионалу.

Стоит отметить ито, что покрытие не пахнет, следовательно, не будет доставлять дискомфорт

клиенту. Обозначение «3 free» наэтикетке гласит, что препарат не вызывает аллергических реакций, поэтому

использовать его можно для маникюра беременным. Более того, за счет отсутствия

в его составе дибутилфталата, толуола и смол формальдегида этот препарат

намного экологичнее, чем большинство других лаков.

Принцип этогопокрытия создан для женщин, которые дорожат своим временем, ведь нанести его

можно достаточно быстро, а стойкость будет очень хорошая. Процедура нанесения

не отнимет много времени, действуйте так, как бы вы делали при нанесении

обычного лака из флакона. Что касается сушки, то здесь вам понадобится

специальная лампа, которая излучает ультрафиолет, да и сохнет покрытие намного

быстрее, чем гель, с помощью которого наращивают ногти. Между прочим,

использование такой лампы обеспечивает ровное покрытие без смазывания.

Все преимуществананесения шеллака

Каждая уважающаясебя женщина знает, что хороший маникюр это одна из важных составляющих имиджа

любой женщины. Каждый раз, делая маникюр, женщины надеются, что на этот раз он

продержится на ногтях немного дольше, но не все учитывают, что на срок его

службы влияет очень много факторов, например, вода, жара или холод, занятия

спортом, уход за домом и даже игры сдетьми. Кроме того, многие женщины предпочитают делать маникюр в домашних

условиях, и как показывает опыт, через несколько дней он начинает портиться,

лак трескается, на кончиках ноготков появляются сколы, и даже защитное покрытие

не всегда помогает продлить жизнь новому маникюру.

Конечно же,профессионалы маникюрного дела не перестают разрабатывать все новые и новые

методы для того, чтобы маникюр держался на женских пальчиках дольше, так мир

узнал об акриловом и гелевом наращивании ногтей, но такие методы имеют свои

недостатки. Сейчас же, решением данной проблемы является покрытие ногтей shellac.

Покрытие shellac можно смело называть «2в1», поскольку онодновременно является и лаком, и гелем, отличие от привычного гелевого

наращивания состоит в том, что на ногти просто наносится покрытие, которое

держится гораздо дольше чем обычный лак и в то же время укрепляет структуру

ногтя.

Конечно же, длямногих cnd shellac это что-то новоеи не все доверяют новинкам, но за последние несколько лет шеллак набрал такую

популярность, что полюбившееся многим женщинам наращивание начинает отходить на

второй план.

Стоит отметить,что смотрится на ногтях шеллак достаточно эффектно, а использовать его можно

для любого маникюра, даже для френча. А шеллакпалитра порадует своим обилием цветов даже самых придирчивых модниц,посмотреть оттенки можно прямо сейчас: http://www.krasotkapro.ru/catalog/shellac_cnd/.

Не стоит забыватьо том, что в шеллак является салонной процедурой, но это не значит, что ее

нельзя делать дома, просто для этого нужно обладать определенными навыками,

специальной лампой (она излучает ультрафиолетовые лучи, под воздействием

которых застывает лак) и некоторыми инструментами которые используются

профессиональными маникюрщицами. Сама по себе процедура нанесения шеллака

кажется достаточно простой, но чтобы иметь хороший результат нужно потратить не

так уж и мало времени.

Будет кстатиотметить несколько положительных моментов использования шеллака

1. Ногтипод покрытием не трескаются и не расслаиваются, а наоборот, состав покрытия

разработан таким образом, чтобы укрепить ногтевую пластину. Поэтому наносить

шеллак можно на ноготки любой длины.

2. Снятьпокрытие можно только с помощью специальных средств, а это значит, что маникюр

не испортиться из-за контакта с бытовой химией. Кроме того, маникюр сделанный

шеллаком можно носить порядка трех недель.

3. Глянцевыйблеск покрытия со временем не тускнеет, маникюр даже через неделю будет

выглядеть так, будто его только сделали.

4. Разнообразиепалитры позволяет осуществить любые, даже самые смелые идеи.

«За» и «против»использования накладных ногтей

Многие женщинысталкиваются с проблемой ломких ногтей, но что же делать в такой ситуации, если

хочется иметь красивый маникюр на длинных ногтях? Решение придумали уже много

лет назад – искусственные ногти. На сегодняшний день любая маникюрщица может

предложить вам несколько разных способов нарастить ногти.

Самый простойспособ создать «искусственный» маникюр -типсы, то есть, пластмассовые ноготки, которыефиксируются поверх ногтя с помощью специального клея. Приклеить их не составит

труда, с такой работой справится даже ребенок, а найти типсы для ногтей любой формы, длинны и цвета можнопрактически в каждом магазине в отделе косметики. Удобно то, что купить типсы для ногтей можно не только уже покрытые однотоннымлаком, но и с готовым рисунком или же разными видами френча. Но если вы хотите

накладные ногти с каким-то особенным, оригинальным рисунком, то можете

приобрести «пустые» типсы, и разрисовать их акрилом или лаками. Посмотреть,

какие бывают типсы, можно даже здесь: http://www.krasotkapro.ru/catalog/tipsy/.

В принципе,накладные ногти это решение проблемы маникюра для многих женщин, поскольку с их

помощью можно скрыть дефекты ногтевой пластины, трещины или надколы. Кроме

того, обладательницы накладных ногтей избавляются от хлопот по уходу за

ногтями.

При выборе типсследует пользоваться некоторыми критериями. Например, типса должна быть

достаточно упругой, для того, чтобы выдерживать нагрузку, но в то же время

хорошо садиться и плотно облегать ноготь. Благодаря разной выпуклости типс

можно подобрать именно те, которые будут идеально ложиться на ноготь, кроме

того, существует десять размеров для разных ногтей и множество различных форм

(квадратные, полукруглые, миндаль, стилет и прочие). Существуют даже

специальные типсы для педикюра.

Если же размертипсы не будет соответствовать ногтю, то после ее снятия родной ноготь может

оказаться немного деформированным. Если же подобрать идеальный размер не получается,

то выбирается большой размер, а затем типса спиливается пилочкой до нужного

размера.

Но, чтобы достичьидеального маникюра с помощью накладных ногтей, нужно не только подобрать

качественные типсы нужного размера и формы, но и выбрать подходящее покрытие

для закрепления. Закрепителем ноготь покрывается уже после того, как типса

наклеена и отшлифована.

Форму типсы можновыбирать самую разную, здесь все зависит от вкуса женщины, но вот стоит

учитывать то, что форма накладного ногтя должна как можно больше

соответствовать форме ногтевой пластины, а длинна немного превышать привычную,

это нужно для удобства.

Очень часто можноуслышать, что накладные ногти отпадают слишком быстро, а порой наносят

значительный вред ногтям. На самом деле причина в том, что во время работы с

накладными ногтями нужно соблюдать пошаговую инструкцию. Стоит обратить на это

внимание, если процедура делается в домашних условиях.

Преимуществапокрытия ногтей гель-лаком

Многие женщиныуже успели убедиться в эффективности покрытия ногтей гель-лаком – шеллаком.

Мастера ногтевого сервиса утверждают, что востребованность такой процедуры в

последнее время очень возросла, поскольку покрытие ногтей шеллаком имеет

множество преимуществ по сравнению с наращиванием или покрытием ногтей обычным

лаком.

Во-первых, стоитотметить простоту нанесения шеллака. Хотя процедура и считается салонной, но

имея определенные навыки можно сделать такой маникюр и в домашних условиях,

ничего сложного делать не нужно, принцип покрытия ногтей такой же, как и

обычным лаком.

Во-вторых,процедура занимает относительно немного времени, по сравнению с наращиванием,

но немного дольше, чем покрытие ногтей обычным лаком. Суть состоит в том, что

сушить такой лак нужно с помощью специальной лампы, которая излучает

ультрафиолет, но вся процедура, подготовка ногтей, покрытие и сушка гель-лака,

занимает примерно сорок минут.

В-третьих, шеллакдержится на ногтях в несколько раз дольше, чем обычный лак, и маникюр сможет

прослужить примерно три недели, а снимать его придется не потому что появились

трещины или сколы, а только из-за того, что ноготок отрастает и портится

эстетический вид. Да и блеск покрытия остается одинаковым на протяжении всего

времени, поэтому маникюр выглядит одинаково свежим как в первый день после

процедуры.

В-четвертых,лак-гель не только защищает ноготки от внешних механических повреждений, но

укрепляет их. Состав шеллака разработан таким образом, чтобы ногтевая пластина

не повреждалась, да и вообще, состав гель-лака не вредит организму, поэтому

маникюр таким лаком можно делать даже беременным женщинам.

Несколько словможно сказать и о большом количестве оттенков, которое порадует и модниц, и

женщин которые отдают преимущества классическим видам маникюра, если вы хотите

сделать покрытие ногтей гель-лаком, то наличие оттенков можно посмотреть здесь: http://www.krasotkapro.ru/catalog/gel_laki/.

Если вы все жерешились наносить гель-лак в домашних условиях, то нужно учитывать, что

покрытие должно наноситься тонким слоем ровными точными движениями, иначе в

результате могут появиться волны, пузырьки с воздухом и зазубрины на краю

ногтя.

Гель-лак желательнонаносить в два слоя, но каждый слой нужно высушить под лучами специальной

лампы. Если использовать ультрафиолетовую лампу, то на сушку ногтя должно

уходить примерно две минуты, если же использовать led-лампу, то хватит всего тридцати секунд.

Несмотря на то,что гель-лак держится намного дольше, чем обычный лак, да и глянцевое покрытие

не стирается, профессионалы рекомендуют покрывать его финишным гелем, при чем,

не только наружную сторону ногтя, но и торцевые части, чтобы защитить ноготь. Финишное

покрытие придает ногтям глянцевый блеск, а так же увлажняют ноготь и кожу возле

него от пересыхания.