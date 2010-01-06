«Марсианские» достопримечательности Исландии.

Исландия – страна вулканов, озер и водопадов. Именно поэтому эта страна считается одним из центров мирового экстремального туризма. Она как будто идеально создана для скалолазания, конных прогулок, отличной рыбалки, подводного дайвинга.

Особенный ландшафт острова Исландии с многочисленными вулканами, гейзерами, реками и водопадами привлекает в страну бесчисленных туристов, пейзаж здесь напоминает Марсианские рассказы Рея Бредбери.

Неподалеку от Рейкьявика находится потухший вулкан Эсья. На его высоту 906 метров регулярно собираются экскурсионные пешие туры. Спросом среди туристов также пользуется поездка к Большому Гейзеру. Он фонтанирует струей воды общим весом в 220 тонн. Подойти к нему близко нельзя: вода просто обжигающе горячая. К сожалению, извержения случаются все реже в последнее время.

Недалеко от Большого Гейзера находится Золотой водопад Гульфосс. Его система из двух каскадов очень живописна и переливается всеми цветами радуги. Высота водопада составляет 50 метров. Но самым высоким водопадом Исландии является Хауифосс, его воды падают с высоты 130 метров.

Еще одна туристическая фишка страны – наблюдение за китами с моря.

А самым популярным отдыхом Исландии считается Голубая лагуна – это уникальное геотермальное озеро. Вода в нем всегда теплая, поэтому купальщиков вы можете там встретить в любое время года.

Примерно 12 тысяч км2 острова Исландии покрыто ледниками, среди которых крупнейший Ватнайекюдль — по размерам третий в мире. На юге от Рейкьявика раскинулась Ледниковая лагуна. Она как будто демонстрирует туристам один из этапов формирования нашей планеты.