Мартини – дешевый вермут

Wermut – в переводе на русский язык буквально означает полынь. Да-да, именно эта сорная трава, имеющая очень горький вкус, произрастающая на наших благодатных землях, а также являющаяся лекарственным растением, и является одним из основных ингредиентов вермута. Кроме полыни в вино добавляют другие травы и корни, а также специи и сахар.

Можно отличить итальянский вермут от французского: итальянский больше бывает сладким, а французский традиционно – кислым или сухим (это зависит от национальных особенностей страны).

Еще в античные времена начало свою историю такое вино, как вермут. Турин считался самым главным городом, где изготавливали этот «полынный напиток». Окрестности Турина как нельзя лучше подходили для выращивания самых сочных и сладких виноградников, пригодных для производства именно вермута. К тому же географическое расположение города способствовало произрастанию разнообразных ароматических трав. Еще в Древней Греции Гиппократ занимался изготовлением напитков, на основе сладкого вина, которые бы помогали людям улучшить пищеварение или успокоить нервы. Он использовал лекарственные травы, такие как полынь и ясенец. Поэтому некоторые источники считают его изобретателем вермута. Позднее римляне стали добавлять в вермут розмарин, чабрец, сельдерей и другие травы, а венецианцы сдабривали вино экзотическими специями, чтобы придать вкусовым качествам напитка оригинальность, утонченность и восточную экзотичность. Со временем менялось и название напитка. Позже стали употреблять вино под названием мартини.

Мартини, как отдельный напиток, стал изготавливаться на основе вермута, и до ХVIII века не было узконаправленного крупного производства мартини, потому что он не являлся каким-то утонченным напитком, каковым принято считать сегодня. Да вкус нынешнего мартини значительно отличается от того мартини, что пили наши пращуры. С течением времен менялись вкусы и пристрастия людей, мода, политика и национальные особенности внесли свою лепту в состав мартини. Вино было и сладким и терпким, или тем и другим одновременно, а также использовались горечь либо кислота, чтобы придумывать новые сорта и виды.

Почему же мартини в современном мире является символом аристократизма, капитализма и богатства? Все просто. Алессандро Мартини - основоположник крупного производства этого вина – организовал блестящую пиар-компанию. В середине пятидесятых девятнадцатого века он пришел в небольшую винодельческую артель, которой заведовали четверо пьемонтцев, и клиентура этой артели насчитывала не более полусотни человек. Он познакомился там с еще одним специалистом по винам на имя Луиджи Росси, который к тому же был и профи в плане гербалистики. Они объединили усилия, детищем которых и стал славно известный алкогольный напиток Martini&Rossi. Алессандро оказался хорошим рекламным менеджером и вскоре два партнера основали свое собственное производство мартини. Историю продвижения такого продукта как современный мартини, с его разновидностями, можно рассматривать как классический пример хорошо организованной рекламной кампании, проведенной на высоком профессиональном уровне.

Результаты этой кампании до сих пор поражают воображение. Взять хотя бы тот факт, что имеющее достаточно высокую цену мартини, на самом деле является, как было уже сказано, дешевым вермутом, распространившимся по всему миру. Для неискушенного обывателя мартини – изысканный напиток, который могут позволить себе лишь имеющие достаток люди, а также только красивые, элегантные и успешные. Его рекламировали прямо или косвенно такие знаменитости как Джордж Клуни, Марчелло Мастрояни и Анни Жирардо, Рей Чарльз и Ив Монтан.

По поводу употребления мартини можно сказать следующее: как вам понравится. Либо используйте чистый мартини, либо сделайте коктейль, коих насчитывается великое множество. Самые известные методы – это добавление сока или воды, причем вода считается классическим примером для коктейля мартини. Если вы не любите горького привкуса, то можете добавить ингредиенты, сладкие по вкусу, либо использовать сорт Мартини Бьянко. Напиток улучшает пищеварение, поэтому лучше всего его употреблять до еды, или с легкими закусками. Вы можете предпочесть изысканную тонкость, добавив в бокал оливку или дольку лимона.

Из-за приятного утонченного вкуса мартини часто считают женским напитком. Однако мужчины тоже любят его, предпочитая например Мартини Битер – сухой мартини, либо добавляют тоник или водку. Но это не значит, что пить мартини даже неразбавленным нужно залпом. Он имеет достаточно хорошую алкогольную крепость, поэтому, если вы не экстремал и не жаждете достигнуть быстрого опьянения, лучше отпивать небольшими и медленными глотками, перемежая их приятной беседой. Классическим считается мартини розовый, белый же был представлен славянским народам, потому что они предпочитают вину водку, которая имеет прозрачный белый цвет. Продолжатели традиций Мартини сделали ставку на сухое белое вино мартини и не прогадали.

Мартини, содержащий букет ароматических и лекарственных трав благотворно влияет на нервную систему, поэтому особенно полезен будет в конце напряженного трудового рабочего дня.