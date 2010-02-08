http://questarena.net/obzory/mashenka-gribnaya-matematika.html

Любой родитель, занимающийся обучением своего ребенка, знает, чем интереснее подача материала, тем быстрее он запоминается. Если же занятия проходят в игровой форме, ребенок будет с удовольствием и нетерпением ждать следующего занятия.

Математика-это довольно сложная наука для восприятия ребенка пяти-шести лет. Ведь так сложно привязать сухие цифры к количеству предметов, а уж когда дело касается подсчета литров или метров, малыши совсем теряются.

«Машенька. Грибная математика» создана специально для ознакомления ребенка с подобными величинами. Ведь так просто отмерить нужное количество литров или найти более длинный отрезок, когда все это перед глазами, да еще в такой ярком исполнении.