Маска с кофе для волос: рецепты, рекомендации

Горькийи ароматный кофе в качестве напитка популярен во всем мире, существует масса

рецептов его приготовления, а в последнее время этот удивительный продукт все

чаще начали применять в качестве косметического средства, и маска из кофе для волос стала очень

популярной процедурой.