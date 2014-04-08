Маска с кофе для волос: рецепты, рекомендации

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Горькийи ароматный кофе в качестве напитка популярен во всем мире, существует масса
рецептов его приготовления, а в последнее время этот удивительный продукт все
чаще начали применять в качестве косметического средства, и маска из кофе для волос стала очень
популярной процедурой.