Маска с кофе для волос: рецепты, рекомендации

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10 лет назад
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Горькийи ароматный кофе в качестве напитка популярен во всем мире, существует масса

рецептов его приготовления, а в последнее время этот удивительный продукт все

чаще начали применять в качестве косметического средства, и маска из кофе для волос стала очень

популярной процедурой.

маска с кофе для волос.txt
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