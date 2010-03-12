Материалы для изготовления памятников

Изготовление надгробных памятников – это очень долгий процесс, но помимо этого ещё и искусство, искусство, с помощью камня выразить горечь, от утраты близкого нам человека. Поэтому очень важна прочность камня, мы ведь хотим, чтобы памятник не разрушался долгое время, чтобы сюда смогли прийти и наши дети, и вспомнить родного и близкого человека.

Памятники лучше всего изготавливать из натурального камня, а в частности, из гранита или мрамора. Этим материалам, не грозят ни дождь, ни солнце, ни какие-либо механические воздействия. Надгробия и памятники из гранита, никогда не теряют яркость цвета и не трескаются.

Надгробия и памятники из мрамора или гранита, ещё с древних времен считаются знаком уважения к человеку, которому они предоставлены.