Мебель для семьи с домашними животными
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15 лет назад
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Покупка мебели в дома, где живут кошки и собаки, требует внимания к материалам, из которых она изготовлена. Для оформления подойдут современные, европейские модели. Флокс, Релакс, Аллигатор, Апратек, искусственный замш и велюр - рекомендуемые ткани для обивки.