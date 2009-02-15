Мебель для семьи с домашними животными

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15 лет назад
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Покупка мебели в дома, где живут кошки и собаки, требует внимания к материалам, из которых она изготовлена. Для оформления подойдут современные, европейские модели. Флокс, Релакс, Аллигатор, Апратек, искусственный замш и велюр - рекомендуемые ткани для обивки.

Мебель для семьи с домашними животными.doc
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