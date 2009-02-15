Мебель для семьи с домашними животными

Покупка мебели в дома, где живут кошки и собаки, требует внимания к материалам, из которых она изготовлена. Для оформления подойдут современные, европейские модели. Флокс, Релакс, Аллигатор, Апратек, искусственный замш и велюр - рекомендуемые ткани для обивки.