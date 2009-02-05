Мечты сбываются на мысе Фиолент

http://www.dikarem.net/ukraina/krym/sevastopol-krym/mechty-sbyvayutsya-na-myse-fiolent.html

Статья для сайта о туризме.

«На краю обрыва, за которым вечность,

ты стоишь один во власти странных грёз…»

Маргарита Пушкина

Грёзы… Они сбываются здесь, над вековыми обрывами скал, с которых взору открывается сама вечность. Тут причудливо уживаются имена Лермонтова, Дианы и Святого Георгия. Вы еще не догадались? Я говорю о мысе Фиолент, что в Крыму под Севастополем.

Мое знакомство с Фиолентом произошло не так давно – в 2006 году. Это была любовь с первого взгляда. Того самого взгляда, который я, утомленная длительным путешествием, шагая от трассы по пыльной грунтовой дороге одноименного дачного кооператива, вскользь бросила перед собой – и встала словно вкопанная. Грунтовая рыжая змейка резко уходила вправо, а впереди – обрыв: 100 метров вниз и бесконечная морская гладь впереди.