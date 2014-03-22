Мед.тематика - потенция

Как поднять потенцию

Статистические данные утверждают, что трое из десятимужчин периодично сталкиваются с проблемами мужского здоровья. В этой статье мы

рассмотрим несколько самых популярных народных методов, как поднять потенцию, но сначала несколько слово возникновении проблем с потенцией.

На снижение потенции может повлиять много факторов,как например, физические и психологические нагрузки, стресс, душевные

потрясение, даже употребление алкоголя и табака. Если причина таится в стрессе,

то поможет поднятьпотенцию хороший отдых, например, массаж, ароматные ванны или даженесколько занятий йогой.

В России издавна для поднятия потенции использовались ванны из отваралаврового листа. Такая добавка к теплой ванне перед сном способствует

расслаблению и расширяет кровеносные сосуды. Можно вместо отвара использовать

настой на листьях (настаивается в холодной воде примерно двенадцать часов).

Возможно, вы спросите: а как поднять потенцию, когда причиной являютсязаболевания сердечнососудистой системы, ожирение или диабет? Здесь ответ очень

простой – вам нужно избавиться от заболевания, тогда и проблема с мужской силой

пропадет сама, поскольку проблемы с потенцией могут быть и самостоятельным

заболеванием, и симптомом другого заболевания. Как бы там ни было, для мужской

силы очень важно наличие белка в рационе, это может быть соя, мясо, рыба,

фасоль, орехи, яйца и другое.

Еще один всем известный способ поднятия потенции – морепродукты. Вы можетеприготовить мидии, устрицы или же рапаны в каком-нибудь пикантном соусе. Для

соуса хорошо использовать свежие томаты, которые тоже усиливают работу половых

желез. Правда, пользы от них больше, если томаты подать тепловой обработке,

например протушить или испечь в духовке.

Поддержать мужчину в форме поможет и витамин Е,который в большом количестве содержится в семечках и орехах. В Индии мужчины

употребляют для поднятияпотенции кунжут с медом, а их жены в выпечку добавляют кориандр, дляполучения большего результата.

Если же выопасаетесь методов южных народов, то вот еще один народный русский способ как поднять потенцию:разотрите ядра кедровых орехов, добавляя небольшое количество воды,

получившуюся жидкость нужно выпивать по полстакана вдень.

Как повыситьмужскую потенцию с помощью трав?

Проблемы спотенцией у мужчины могут возникнуть в любом возрасте, и причины могут быть

совершенно разные, например, неправильное питание, стресс, усталость или же

возраст. В связи с этим необходимо знать существует ли лекарство для потенции и как его правильнопринимать. По большому счету все лекарства для потенции разделяют на две группы: народная иклассическая медицина. Поскольку препараты, которые продаются в аптеках, не

всегда действенны, содержат в своем составе продукты, полученные химическим

путем, и порой стоят очень даже не дешево, мы решили рассказать вам о народных лекарствах для потенции,которые на протяжении многих десятилетий испытывались нашими бабушками и

дедушками. При использовании народных методов, стоит запомнить, что результата

сразу не будет, изменения начнутся только через несколько недель.

Из дубровникаобыкновенного делается хорошее лекарстводля потенции, для этого нужно 5 чайных ложек травы на протяжении 45минут заваривать в кипятке. Такой настой нужно принимать три раза в сутки.

Можно сделать и настойку из калгана по такому же рецепту, но принимать ее нужно

дважды в день по одной столовой ложке. Существует мнение, что отвар из чабреца

тоже очень полезен для мужской силы, но здесь допущена неточность. Чабрец будет

хорошим лекарством дляпотенции, если его в небольших количествах добавлять в чайную заваркуили же в обычную пищу вместе со специями.

Настойку,повышающую половое влечение, приготовят даже из листьев розмарина. Для этого

вам нужно будет примерно 15-20 листочков залить четвертью литра водки и

настаивать на протяжении недели, когда настой будет готов, можно добавить

немного воды. Принимать такое лекарство положено по пятьдесят капель в день.

В качестве лекарства для потенции рекомендуют использовать и корень сибирскогоэспарцета. Для этого корень нужно растереть до порошкообразной массы. 300 мл

воды доведите до кипения, добавьте одну ложку получившегося порошка корня,

прокипятите 5-10 минут, получившийся отвар настаивайте примерно восемь часов.

Настойка из корня эспарцета принимается два раза в день.

Можно делать лекарство для потенции и дажес целого сборника трав. Очень хороший эффект имеет настойка из крапивы, мяты,

клевера и зверобоя. По пять чайных ложек всех этих трав нужно засыпать в

термос, залить кипятком и настаивать полчаса. Принимать настойку нужно по

полстакана трижды в день.

Вот-такими лекарствами для потенциилучше пользоваться, если вы хотите получить эффект и сохранить свое здоровье.