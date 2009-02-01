Медицинская тематика

Эректальная дисфункция (ЭД) – именно это заболевание в народе чаще всего называют «импотенцией». У мужчин подобная неприятность случается даже чаще, чем того хотелось бы.

Предпосылок для возникновения ЭД имеется несколько. Зачастую болезнь проявляет себя на фоне других заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и разного рода проблемами эндокринной системы. Однако нередки и случаи заболевания дисфункцией в результате психического расстройства, сильного стресса, усталости или просто страха потерпеть повторное фиаско после однажды неудавшегося полового акта. По крайней мере, несколько лет тому назад считалось, что ЭД лечится у психиатров. А вот современные врачи настаивают на том, что более 2/3 всех пациентов страдают эректальной дисфункцией по причинам органическим, и в первую очередь нужно выявлять и лечить первичное заболевание.