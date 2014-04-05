Медовый месяц - период становления молодой семьи

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Медовый месяц - период максимальной нежности и любви междумолодыми супругами. Именно в это время закладываются основы будущей семьи, в
том числе и сексуальной гармонии молодой пары, складывается ее новый уклад,
новый образ жизни двух людей, наступают изменения в их отношениях с родителями
и друзьями.
До брака большинство женщин имеют довольно узкий диапазонсексуальной приемлемости. Многие девушки и молодые женщины, в силу врожденной
скромности и неправильного полового воспитания считают эротические ласки,
прелюдию гораздо более приемлемым, чем сам половой акт. В этой ситуации мужчина
должен приложить некоторые усилия, чтобы гармонично совместить свой диапазон
приемлемости с диапазоном молодой женщины. На "сексуальное
пробуждение" молодой женщины в первые месяцы брака оказывают большое
влияние условия, при которых проходит медовый месяц, а также более локальные
факторы - среда, в которой происходит близость. Открытая дверь, скрип кровати,
незадернутые занавески на окнах – все это может отвлекать молодую супругу и не
давать ей возможности сосредоточиться на своих переживаниях, полностью отдаться
любви и страсти.