Медовый месяц - период становления молодой семьи

http://nskdiesel.ru/medoviymecyac/item/37-med_mesyac_period_stanovleniya

Медовый месяц - период максимальной нежности и любви междумолодыми супругами. Именно в это время закладываются основы будущей семьи, в

том числе и сексуальной гармонии молодой пары, складывается ее новый уклад,

новый образ жизни двух людей, наступают изменения в их отношениях с родителями

и друзьями.

До брака большинство женщин имеют довольно узкий диапазонсексуальной приемлемости. Многие девушки и молодые женщины, в силу врожденной

скромности и неправильного полового воспитания считают эротические ласки,

прелюдию гораздо более приемлемым, чем сам половой акт. В этой ситуации мужчина

должен приложить некоторые усилия, чтобы гармонично совместить свой диапазон

приемлемости с диапазоном молодой женщины. На "сексуальное

пробуждение" молодой женщины в первые месяцы брака оказывают большое

влияние условия, при которых проходит медовый месяц, а также более локальные

факторы - среда, в которой происходит близость. Открытая дверь, скрип кровати,

незадернутые занавески на окнах – все это может отвлекать молодую супругу и не

давать ей возможности сосредоточиться на своих переживаниях, полностью отдаться

любви и страсти.