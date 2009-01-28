Mercedes-Benz / Мерседес-Бенц

Mercedes-Benz – это транспортное средство? Нет, не все так просто. Это особый, привилегированный статус, имидж состоявшегося человека и синоним успеха. Mercedes-Benz – это выражение красоты, ведь в человеке все должно быть прекрасно – часы, жена и авто. Mercedes-Benz – это совершенство, к которому стремишься всю жизнь и которое превозносит хозяина, который смог его покорить. Он окружает вас комфортом, очаровывает своей роскошью, настораживает мощностью и вселяет уверенность безопасностью.

Это не просто автомобиль, это история поколений с 1834 года и до наших дней, гордость династий, символ благополучия и ответственность соответствовать классу.