Microsoft представляет новый on-line сервис.
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15 лет назад
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Компания Microsoft готова представить новый on-line сервис My Phone. Презентация данного продукта будет проходить на следующей неделе в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне.