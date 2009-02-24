Microsoft представляет новый on-line сервис.

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15 лет назад
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Компания Microsoft готова представить новый on-line сервис My Phone. Презентация данного продукта будет проходить на следующей неделе в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне.

Microsoft представляет новый on-line сервис..doc
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